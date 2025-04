São Paulo x Náutico: prováveis escalações, desfalques e mais do duelo pela Copa do Brasil

O São Paulo recebe o Náutico nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Tricolor estreia na competição nesta fase por ter se classificado para a Libertadores via Campeonato Brasileiro do ano passado. Já o Náutico teve de passar pelo Santa Cruz de Natal e Vitória antes de enfrentar o São Paulo.

Para o duelo com o Náutico o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Lucas (trauma no joelho direito), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Invicto há nove jogos, o São Paulo espera manter a toada nesta terça-feira para encaminhar sua classificação na Copa do Brasil. A última derrota do Tricolor aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, por 1 a 0. De lá para cá foram seis empates e três vitórias.

O Náutico, por sua vez, vive um momento nada bom. O time ainda não venceu na Série C após as três primeiras rodadas, somando duas derrotas e um empate, e corre o risco de ficar de fora das quartas de final da Copa do Nordeste se não vencer o seu compromisso pela última rodada da fase de grupos.

Ainda buscando encontrar a melhor formação para a equipe, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, não tem tido muito tempo para trabalhar com a sua equipe e, caso queira voltar para Recife ainda com chances de se classificar na Copa do Brasil, terá de torcer para que seus atletas façam um jogo de superação dentro do Morumbis.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X NÁUTICO

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 29 de abril de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)



Assistentes: Leia Naiara da Cruz (DF) e Daniel da Silva Andrade (DF)



VAR: Elmo Resende Cunha (GO)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía.

NÁUTICO: Muriel; Buiú, Rayan, Carlinhos e Luiz Paulo; Marco Antonio, Patrick Allan e Auremir. Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio.



Técnico: Hélio dos Anjos.