Santos vê destaque do Paulistão cair de rendimento após estadual

O Santos vive momento complicado no início do Brasileirão - o alvinegro é o penúltimo colocado do torneio, com uma vitória em seis jogos. Um dos destaques do Peixe, Guilherme viu seu desempenho cair junto ao do clube desde o fim do Paulistão.

Primeiros jogos do Paulista muito diferentes do Brasileiro

O atacante foi um dos principais personagens na chegada do Santos na semifinal do Paulistão. Durante o torneio, Guilherme foi titular em 13 de 14 partidas disputadas e participou ativamente de 12 gols marcados pelo alvinegro praiano - foram dez marcados e duas assistências.

Nos primeiros seis duelos do estadual, Guilherme marcou sete gols. O atacante foi fundamental na ala ofensiva do Santos e só não marcou em um dos confrontos no início do torneio, contra o Velo Clube, na única partida em que começou no banco de reservas. Ainda assim, o alvinegro venceu apenas dois jogos, empatou um e perdeu outros três.

Já nos primeiros seis confrontos disputados no Brasileirão, porém, o desempenho não foi positivo: o camisa 11 do Santos foi titular em todos os jogos, mas não participou de nenhum gol anotado pelo elenco. Ao todo, o Peixe balançou as redes em sete oportunidades e só venceu uma vez, contra o Atlético-MG, além de um empate e quatro derrotas.

César Sampaio, técnico interino do Santos, afirmou que o momento do atleta não é dos melhores, em coletiva após derrota para o RB Bragantino por 2 a 1 no último domingo, jogo em que o atacante foi vaiado ao ser substituído. Porém, o treinador lembrou que o jogador precisa de apoio, principalmente nessa situação, para recuperar o melhor futebol.