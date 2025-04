Santos recorre a jovens em meio a crise enquanto ainda espera por volta dos lesionados

O técnico interino do Santos, César Sampaio, vem sendo obrigado a apostar na juventude em meio à crise que assola o clube neste início de Campeonato Brasileiro. Sem alguns jogadores importantes lesionados, como Neymar e Soteldo, o Peixe espera encontrar na garotada do elenco o que é necessário para manter a competividade durante o momento caótico pelo qual tem atravessado.

Neste domingo, na derrota para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, na Vila Belmiro, o Santos foi a campo com o zagueiro Luisão, de 21 anos, improvisado como lateral direito. No segundo tempo, nomes como Deivid Washington, autor do único gol do Peixe no jogo, Hyan, Mateus Xavier e Luca Meirelles também foram acionados.

O momento, entretanto, não é o mais propício para jogar a responsabilidade sobre os ombros desses jovens atletas. O Santos é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos, à frente apenas do Sport, com dois tentos. Um contexto que exige maior maturidade por parte dos jogadores pode "queimá-los" neste início de trajetória como profissionais.

Mateus Xavier, com 17, Luca Meirelles, com 18, Deivid Washington, com 19, e Hyan, com 21 anos, foram acionados por César Sampaio no segundo tempo do duelo com o Red Bull Bragantino deste domingo. A juventude levou o Santos a marcar um gol após sair perdendo por 2 a 0, mas não foi suficiente para evitar mais um tropeço na temporada.

"O Luca teve minutos com a gente, estava com o Caixinha ainda no Paulista. Deivid Washington teve minutos, Hyan não e Xavier não. Dentro da estrutura nossa média-ofensiva temos referências do continente, Neymar, Soteldo, que são jogadores que poucas equipes possuem. Temos que ver também com quem eles [garotos] estavam concorrendo", disse o técnico interino do Santos, César Sampaio, ao ser questionado sobre o porquê de alguns desses jovens não terem ganhado mais rodagem antes de serem "lançados na fogueira" devido ao mau momento do Santos.

Sem previsão para o retorno de Neymar e Soteldo, o Santos deverá seguir recorrendo aos jovens da base como solução caseira para os desfalques de peso. Na próxima quinta-feira, o Peixe estreia na Copa do Brasil, e a tendência é que os garotos do elenco sejam acionados para, quem sabe, darem conta do recado.

"São meninos que se dedicam em todos os treinamentos. As oportunidades aparecem na grande maioria das vezes quando as coisas não estão bem. Parabenizo a eles, principalmente o Deivid [Washington], conversei muito com ele essa semana, ele colocou em prática aquilo que combinamos. Essa mostra que todos deixaram faz com que possamos ter mais opções para a sequência da competição", concluiu César Sampaio, satisfeito com a atuação do atacante que pertence ao Chelsea.