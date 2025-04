Santos encaminha acerto com ex-auxiliar de Tite para comandar a equipe

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Santos está perto de anunciar seu próximo treinador. O clube presidido por Marcelo Teixeira tem um acordo encaminhado com Cleber Xavier, ex-auxiliar de Tite, disposto a iniciar sua carreira solo como técnico.

A expectativa é que o contrato entre as partes seja formalizado nas próximas horas, provavelmente nesta terça-feira. Como auxiliares, ele terá Matheus Bachi (filho de Tite) e César Sampaio, dupla que já trabalhou junta na Seleção Brasileira. O preparador físico será Fabio Mahseredjian, mais um antigo parceiro de Tite.

Tite chegou a negociar com o Corinthians recentemente, mas decidiu interromper a carreira como treinador para cuidar da saúde. No acordo de Cleber Xavier com o Santos, não há qualquer previsão de inclusão do ex-técnico da Seleção Brasileira no projeto.

O último treinador do Santos foi Pedro Caixinha, dispensado no último dia 14 de abril, após comandar o time em 17 partidas. Para poder registrar Cleber Xavier no BID da CBF, o clube ainda precisa chegar a um acordo de rescisão contratual com o treinador português.

A primeira missão de Cleber Xavier será reerguer o Santos no Campeonato Brasileiro, uma vez que o time tem apenas quatro pontos em seis rodadas e ocupa a penúltima colocação. Ele também terá que gerenciar a situação do astro Neymar, atrapalhado por lesões.

Nesta segunda-feira, torcedores organizados invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco, o que mostra o ambiente conturbado que a nova comissão técnica encontrará. Às 18 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela estreia na Copa do Brasil, o Santos encara o CRB, na Vila Belmiro.