Santos acerta com Cleber Xavier e dará primeira oportunidade a ex-auxiliar de Tite

O Santos dará a Cleber Xavier a primeira oportunidade como treinador. O ex-auxiliar de Tite, que se separou do técnico depois de 24 anos, acertou com o clube paulista para ser o substituto de Pedro Caixinha, demitido há duas semanas. Ele é esperado nesta terça-feira para assinar contrato.

Cleber se separou de Tite no fim do ano passado. Ele revelou ao Estadão que havia tido conversas com três clubes, incluindo o Grêmio, nenhuma, no entanto, a ponto de evoluir para um acordo. Agora, terá a chance de iniciar seu primeiro trabalho como técnico.

O gaúcho de 61 anos levará profissionais que trabalharam com ele nos últimos anos na seleção brasileira e no Flamengo: Matheus Bacchi, filho de Tite, será o auxiliar, e Fábio Mahseredjian, o preparador físico. Vinícius Marques compõe também a nova comissão técnica do Santos. A informação foi divulgada primeiro pelo GE e confirmada pelo Estadão.

O presidente Marcelo Teixeira gostou da ideia de ter a comissão de Tite no Santos. O outro profissional que trabalhou com o treinador é César Sampaio, integrante da comissão fixa santista.

O Santos considera positivo contratar um treinador que conhece Neymar e entende que Cleber saberá como lidar com o atleta. Eles trabalharam juntos por mais de seis anos na seleção brasileira.

Ao Estadão, o gaúcho havia mostrado chateação com as seguidas lesões sofridas pelo astro, que tem contrato apenas até o fim de junho com o Santos. "Ele teve muitas infelicidades com lesão, as pessoas me perguntam se eu acho que ele vai voltar ou não. Não é questão de achar, é questão de torcer porque, cada vez mais, quando parece que a coisa vai acontecer a coisa não acontece", afirmou.

Rejeitado por Dorival Júnior e Jorge Sampaoli, o Santos considera que fez um bom negócio ao escolher Cleber porque o gaúcho traz consigo as ideias táticas de Tite, outro a rejeitar o clube - ele negou o Corinthians também sob a justificativa de cuidar de sua saúde mental após um episódio de crise de ansiedade.