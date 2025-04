Rodrygo é 'elo mais fraco' e pode sair para Real fazer caixa, diz jornal

O atacante Rodrygo está "correndo perigo" no Real Madrid, de acordo com o diário AS.

O que aconteceu

O jornal espanhol escreveu que o brasileiro dá sinais de que não está feliz e que seu desempenho despencou. Um exemplo é que Rodrygo foi sacado por Ancelotti no intervalo durante a derrota para o arquirrival Barça, na final da Copa do Rei. Em má fase, ele só marcou um gol e deu três assistências nos últimos 22 jogos do Real.

A publicação acrescentou que o camisa 11 é o "elo mais fraco" do quarteto ofensivo da equipe, que fracassou nesta temporada. O time merengue encaminhou a renovação com Vini Jr até 2030, enquanto Mbappé e Bellingham chegaram recentemente e, além do rendimento esportivo, são considerados sucesso de marketing.

A iminente saída de Ancelotti também faz Rodrygo ficar em posição de inferioridade em relação aos seus concorrentes, de acordo com o diário. O técnico italiano é um dos maiores defensores da manutenção do jogador de 24 anos no time titular, mas já avisou aos jogadores que deixará o clube.

O AS completou que Rodrygo é uma das peças mais viáveis para o Real Madrid fazer caixa e investir em outra posição. No entanto, o brasileiro tem contrato até 2028 e, para isso, precisaria concordar em deixar o clube.

Se o rosto é o espelho da alma, o de Rodrygo diz que algo está acontecendo com ele no Real Madrid. (...) Seus gestos, sua aparente tristeza, delatam que pode haver algo mais por trás de sua má fase. Uma queda que também coincide com a notícia de que Vinicius já concordou em renovar seu contrato com o Real Madrid até 2030.

Diário AS