Rivais na semifinal da Champions, PSG nunca venceu o Arsenal na história

Nesta terça-feira, Arsenal e Paris Saint-Germain se enfrentam em Londres, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Os ingleses jogam a primeira partida em casa e baseiam suas esperanças no retrospecto geral entre os times, já que os franceses nunca venceram o Arsenal em toda a história.

Ao todo, PSG e Arsenal se enfrentaram cinco vezes, com duas vitórias dos ingleses e cinco empates. Três destes duelos foram pela Liga dos Campeões, sendo um deles ainda nesta temporada, quando os franceses visitaram os Gunners e perderam por 2 a 0 no Emirates Stadium, palco do jogo desta terça.

Os outros dois encontros pela Champions foram na fase de grupos da temporada 2016/17. Entretanto, o que se viu foram dois empates: 1 a 1 em Paris e um 2 a 2 em Londres. Naquela ocasião, o Arsenal se classificou em primeiro na chave, enquanto o PSG foi o segundo colocado.

Após o jogo de ida nesta terça-feira, as equipes voltam a duelar no dia 7 de maio, quarta-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris. PSG e Arsenal nunca conquistaram a Liga dos Campeões.