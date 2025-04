Reserva, Gabigol parabeniza autor de gol da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco

Reforço badalado do Cruzeiro para 2025, Gabigol ficou apenas no banco de reservas na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco, no último domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o atacante parabenizou Christian, autor do gol no Parque do Sabiá.

"Que seja o primeiro de muitos Christian! +3 pro Cabuloso guerreiro", escreveu no X (antigo Twitter).

+3 pro Cabuloso guerreiro ? pic.twitter.com/3NzxIUggqG ? Gabriel Barbosa (@gabigol) April 28, 2025

Gabigol perdeu espaço na Raposa com o técnico Leonardo Jardim. Dos últimos cinco jogos do clube, ele foi reserva em quatro. Em dois, ele nem sequer foi acionado. O único em que saiu jogando desta série foi na derrota de 2 a 1 para o Palestino, pela Sul-Americana.

Pelo Cruzeiro, o centroavante soma 14 partidas, sendo 12 como titular. Até o momento, são sete bolas na rede. O último gol foi no dia 9 de abril.

Christian, por sua vez, está ganhando mais moral com Leonardo Jardim. O meia esteve entre os 11 iniciais contra o Vasco e anotou o seu primeiro tempo com a camisa celeste.

Com Gabigol à disposição, o Cruzeiro volta a campo agora na quinta-feira, quando recebe o Vila Nova, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no gramado do Mineirão a partir das 21h30 (de Brasília).