Por que ataque do Flamengo melhora tanto com Pedro? Colunistas explicam

Na goleada sobre o Corinthians por 4 a 0, Pedro voltou a ser titular do Flamengo e comandou a grande tarde do setor ofensivo, com dois gols e uma assistência. Na Live do clube, Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos apontaram que ele era a peça que faltava para o ataque rubro-negro.

Desde que retornou de uma lesão no ligamento cruzado anterior esquerdo, Pedro já disputou cinco partidas, saindo do banco em quatro oportunidades. Além dos gols de ontem, ele já tinha marcado outros dois.

Mattos: Conclusão e passes finais são diferencial

Não são só os gols que ele fez. É o pivô que ele fez para o Arrascaeta, é a forma como ele abre espaços dentro da área, como ele abre espaços. Ele é muito calmo para a conclusão de jogadas dentro da área.

Ele dá muito jogo ofensivo, o que estava faltando, tanto de conclusão a gol quanto do acerto nos passes finais. [...] É um time diferente, que pressiona menos. Não fica aquele estilo 'rolo compressor'. [...] Mas, ao mesmo tempo, quando o Flamengo tem espaço, aproveita muito melhor.

Rodrigo Mattos

RMP: Pedro não pressiona, mas impressiona

O toque do Pedro para o Arrascaeta é de pivô de primeiríssima qualidade. O Pulgar mete a bola nele e, de canhota, ele já chapa a bola para o Arrascaeta entrar e fazer o segundo gol. Ele pode não ser 'pressionante', mas ele é impressionante. Isso não há a menor dúvida.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.