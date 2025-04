Playoffs NBA: Knicks, Wolves, Celtics e Pacers estão a um passo da classificação

Neste domingo de Playoffs da NBA, as quatro partidas disputadas terminaram com a equipe em vantagem liderando sua respectiva série por 3 a 1. Nesta semana, Knicks, Timberwolves, Celtics e Pacers podem se classificar para as semifinais de conferência.

O New York Knicks abriu a rodada com a vitória sobre o Detroit Pistons, por 94 a 93, em Detroit. O resultado foi decidido no último lance, com polêmica da arbitragem. Tim Hardaway Jr., dos Pistons, arremessou dos três pontos no estouro do cronômetro e sofreu um contato de Josh Hart no momento do arremesso. Os árbitros não marcaram a falta. O lance levaria o armador de Detroit à linha do lance livre para poder vencer o jogo e empatar a série em 2 a 2.

Karl-Anthony Towns (27) e Jalen Brunson (32) somaram 59 pontos para a equipe visitante. Para os Pistons, Cade Cunningham anotou um triplo-duplo de 25 pontos, dez rebotes e dez assistências, o primeiro em pós-temporada na história da franquia.

Lakers em perigo

Os Timberwolves venceram a terceira da série (3 a 1) sobre o Los Angeles Lakers, pelo placar de 116 a 113, em Minneapolis. Nos segundos finais, LeBron James falhou em uma saída de bola e cometeu uma falta que deu a vantagem ao time da casa.

Anthony Edwards liderou o Minnesota com 43 pontos, nove rebotes e três assistências. Os visitantes tiveram Luka Doncic como o cestinha da partida, com 38 pontos, seguido de LeBron, que marcou 27.

Celtics vencem fora de casa

O Boston Celtics visitou o Orlando Magic e levou a vitória para casa pelo placar de 107 a 98, deixando o duelo em 3 a 1. O resultado na Florida permite que os Celtics decidam o quinto jogo da série em casa, no TD Garden. O Magic teve dificuldades arremessando do perímetro, convertendo apenas oito de 29 tentados (27.5%).

Jason Tatum liderou os Celtics com 37 pontos e 14 rebotes, seguido por Jaylen Brown, que anotou 21 pontos e 11 rebotes. Para o time da casa, Paolo Banchero foi o cestinha, com 31 pontos.

Pacers atropelam Bucks

Para fechar o dia, o Indiana Pacers visitou o Milwaukee Bucks, venceu por 129 a 103 e aumentou a liderança na série para 3 a 1. Damian Lillard se lesionou ainda durante o primeiro quarto.

Myles Turner liderou os Pacers com 60.2% de conversão nos arremessos e anotando 23 pontos. Aaron Nembhard marcou 20 pontos e Tyrese Haliburton teve 17 pontos e 15 assistências.

Os Pacers eliminaram os Bucks na primeira rodada da última temporada e podem repetir o feito em casa, no jogo cinco, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília).

Também nesta terça, Knicks e Pistons se enfrentam, às 20h30, e Celtics e Magic farão o quinto jogo às 21h30. Os Lakers recebem os Wolves na próxima quarta-feira, às 23h.

Nesta segunda-feira, os jogos dos Playoffs serão: Miami Heat recebendo o Cleveland Cavaliers (Cavs lideram por 3 a 0), às 20h30, e o Golden State Warriors recebendo o Houston Rockets (Warriors à frente por 2 a 1), às 23h.