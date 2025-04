Palmeiras vira chave após perder invencibilidade e foca em estreia da Copa do Brasil

O Palmeiras terá menos do que as 24 horas, estipuladas por Abel Ferreira, para lamentar a derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo. A equipe alviverde precisa virar a chave rapidamente e focar na Copa do Brasil, competição em que o Verdão estreia na quarta-feira, contra o Ceará.

A equipe paulista vai até o Castelão, mais uma vez, dessa vez para enfrentar o Vozão, em jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O adversário e os mandos de campo foram definidos em sorteio da CBF. A partida de volta acontece no final do próximo mês.

O Verdão vai até o Ceará buscando retomar os bons resultados. A derrota para o Bahia colocou fim à invencibilidade de nove jogos da equipe, além de ter interrompido a sequências de sete vitórias consecutivas da equipe, algo que não era alcançado desde 2021. O resultado deixou o Verdão na vice-liderança do Brasileiro, com 13 pontos.

"Este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele; todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião. É o que é, vamos procurar fazer o que sempre fazemos, manter as nossas rotinas, tentar recuperar o máximo possível os jogadores, o treinador, o estafe, para tomar as melhores decisões e tentar estar o mais fresco possível para enfrentar não só os nossos adversários, mas todas essas viagens, as noites mal dormidas, o clima é procurar dar respostas como temos dado até aqui", analisou Abel Ferreira.

A Copa do Brasil tem sido, para o Verdão, o torneio mais difícil de se avançar nos últimos anos. A equipe conquistou o título dessa competição pela última vez em 2020. Abel assumiu o time nas semifinais, levou à decisão e faturou o que foi sua segunda taça pelo clube

Depois disso, o mais longe que o Verdão chegou foi nas quartas de final (2023). Em 2021, caiu na terceira fase, enquanto em 2022 e 2024 parou nas oitavas de final.

O Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira e já começa a treinar de olho no Ceará. Na terça-feira, faz mais uma atividade e já embarca em nova viagem para o Ceará.