'Em casa mando eu'? Palmeiras vai mal em lema de Abel e acende alerta

A derrota para Bahia em pleno Allianz Parque liga um sinal de alerta para o Palmeiras na temporada.

O que aconteceu

O Palmeiras tem apenas 52,7% de aproveitamento dos pontos que disputou como mandante em 2025. São 12 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas (19 pontos em 36 possíveis) — dois jogos aconteceram na Arena Barueri: derrota contra o Novorizontino e vitória no clássico contra o Corinthians.

No ano passado, por exemplo, o Alviverde só teve 5 derrotas como mandante no ano inteiro, disputando 34 partidas. Agora já são três em 2025.

A equipe começou o Brasileirão derrapando em um "princípio" de Abel Ferreira. No livro "Cabeça Fria, Coração Quente", publicado por Abel, tem um levantamento feito pelo próprio treinador que mostra que os campeões brasileiros têm 85% de aproveitamento como mandante.

O Palmeiras já perdeu pontos jogando em casa contra o Botafogo (empate em 0 a 0) e agora na derrota contra o Bahia (1 a 0).

O time de Abel Ferreira vem de uma sequência ruim de jogos no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu para o Corinthians no jogo de ida da final do Paulistão, empatou em 0 a 0 contra o Botafogo na estreia do Brasileirão, venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 com atuação modesta e perdeu para o Bahia. A única vitória jogando em casa nesta sequência foi o clássico contra o Corinthians, que aconteceu em Barueri.

Por outro lado, o Palmeiras sobra como visitante no ano com um aproveitamento de 84,61%. O time de Abel Ferreira fez 13 jogos fora de casa no ano, venceu 10 e empatou 3.

Na avaliação de Abel Ferreira, a derrota contra o Bahia passou pela afobação dos jogadores na hora de concluir ao gol.

Fomos bem no último terço [do campo], mas não fomos eficientes, temos que ser menos precipitados para fazer o gol que tanto precisávamos. Como disse, tivemos oportunidades suficientes para fazer e faltou um bocado para sermos menos afobados, futebol é assim mesmo, então quero dar parabéns ao adversário, futebol é assim, traduzir as chances em gol, mesmo que sejam poucas. Abel Ferreira após a derrota para o Bahia.

Se está difícil jogar em casa, o Palmeiras tem motivos para comemorar. A equipe terá uma sequência de três jogos longe do Allianz Parque: Ceará (jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Fortaleza), Vasco (Brasileirão, Brasília) e Cerro Porteño (Libertadores, Paraguai).

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo. O Rubro-negro tem 14 pontos, e o Alviverde fica na 2ª posição com 13.

O Alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará.