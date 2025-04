Palmeiras se reapresenta com trio em campo e inicia preparação para estreia na Copa do Brasil

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira depois da derrota por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco virou a chave e passou a focar na estreia da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, contra o Ceará, na Arena Castelão.

O adversário e os mandos de campo forma definidos em sorteio da CBF. O jogo de ida está marcado para acontecer às 19h30 (de Brasília). O retorno será no dia 22 de maio, no Allianz Parque, no mesmo horário.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bahia seguiram cronograma regenerativo no centro de excelência. O restante do grupo participou de um coletivo em campo reduzido com a participação de Crias da Academia, incluindo o lateral direito Gilberto, que recentemente ampliou se vínculo com o clube.

Além dele, o atacante Luighi treinou de vínculo renovado. O atleta de 18 anos acertou a renovação de contrato com o Verdão até 2029.

Evoluindo na transição física, o lateral direito Mayke e o zagueiro Murilo fizeram parte do trabalho com o elenco. O meia Raphael Veiga também participou da atividade. Marcos Rocha segue um cronograma individualizado, Micael segue no Departamento Médico tratando uma entorse no tornozelo esquerdo, e Bruno Rodrigues, recuperado de cirurgia no joelho, está em transição física e deve demorar mais tempo para voltar aos gramados.

A delegação palmeirense tem mais uma sessão de treino na manhã de terça-feira antes de seguir viagem à Fortaleza. Na Copa do Brasil, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira busca o pentacampeonato depois de conquistar a taça em 1998, 2012, 2015 e 2020.