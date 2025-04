Palmeiras aposta em bom retrospecto fora de casa para encarar nova sequência como visitante

O Allianz Parque não tem sido a fortaleza do Palmeiras nesses primeiros quatro meses de 2025. O desempenho da equipe tem sido melhor fora de casa do em seus domínios e é nesse retrospecto que a equipe de Abel Ferreira se apega para encarar nova sequência como visitante.

Atualmente, o Verdão está invicto jogando fora de casa. Nessas condições, a equipe jogou três dos últimos quatro jogos, dos quais conseguiu somar nove pontos. Como visitante, na sequência recente, venceu Internacional (1 a 0), Fortaleza (2 a 1) e Bolívar (3 a 2).

No reencontro com o Allianz, acabou perdendo por 1 a 0 para o Bahia, no último domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão sofreu um gol nos acréscimos e deu adeus à invencibilidade no torneio. Antes disso, o clube havia disputado apenas um jogo do torneio nacional em casa: o empate sem gols com o Botafogo na estreia. A vitória contra o Corinthians foi na Arena Barueri.

Até o momento, o Palmeiras disputou 25 jogos. Em casa, incluindo Allianz (10) e Barueri (2) são cinco vitórias, quatro empates e três derrotas, 11 gols marcados e seis sofridos. Já como visitante, tem 13 partidas, dez triunfos e três empates, além de 28 gols marcados e 12 sofridos.

O Palmeiras dá sequência à nova maratona fora de casa nesta quarta-feira, quando enfrenta o Ceará, na Arena Castelão. O duelo válido pela jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil acontece às 19h30 (de Brasília) e marca a estreia do time de Abel Ferreira na competição.

Depois disso, o Verdão tem sequência contra Vasco, no Mané Garrincha, pelo Brasileiro, e Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores. Só depois disso, o Alviverde volta a atuar como mandante, contra o São Paulo, no dia 11 de maio, mas na Arena Barueri. O próximo compromisso no Allianz Parque é apenas no dia 15, contra o Bolívar.

A fim de gerir seu elenco, o técnico Abel Ferreira pode promover mudanças na equipe nesta sequência de longas viagens. Depois da derrota para o Bahia, o português colocou como um dos adversários da equipe as viagens e o pouco tempo de recuperação entre um jogo e outro

"É uma competição de regularidade. Uma temporada longa, dura. Temos vários adversários, as viagens, pouco tempo de recuperação. Pronto, temos que continuar o nosso caminho", disse o treinador.