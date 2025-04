Palmeiras anuncia renovação de contrato de Luighi; veja detalhes

O Palmeiras renovou, nesta segunda-feira, o contrato do atacante Luighi até o final de 2029. O contrato antigo tinha validade até o final de 2028. O jogador de 18 anos é uma das promessas do clube e foi integrado ao time profissional nesta temporada.

"Estou muito feliz com essa renovação de contrato. É a realização de um sonho para qualquer garoto da base, qualquer garoto que veio de baixo como eu. Agora é dar continuidade. Estou muito feliz aqui no Palmeiras. Passa na cabeça uma história de tudo o que eu passei. Eu só tenho a agradecer ao meu pai e ao Palmeiras por sempre acreditarem em mim", disse.

Luighi chegou ao Palmeiras em 2016. Defendendo o clube desde o sub-11, conquistou títulos oficiais por todas as categorias de base do Verdão (do sub-11 ao sub-20). Em 2023, foi o artilheiro do sub-17 com 21 gols em 22 jogos, tendo estreado pelo sub-20 no segundo semestre. Pelo desempenho, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Mundial sub-17 daquele ano.

Destaque na base, ganhou moral com Abel Ferreira e passou a treinar com o elenco principal. A estreia pelo time profissional aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, em vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, em julho. Pela equipe principal, ele disputou 12 jogos e marcou dois gols.

À disposição de Abel Ferreira, Luighi também dividiu as atenções nesta temporada com o sub-20, disputando dois jogos da Copinha e cinco da Libertadores sub-20. Neste ano, só entrou nove vezes em campo pelo Paulista e ainda não fez sua estreia pelo Brasileiro, nem pela Libertadores.

"O grupo me ajuda muito. Os capitães conversam muito comigo para ter paciência, para quando eu entrar saber o que fazer dentro de campo. Creio que eu vou ser muito feliz até 2029 e estou muito contente com isso", declarou Luighi.

O jovem atacante se prepara com o restante do elenco para estreia na Copa do Brasil. O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Ceará, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo de ida da terceira fase.