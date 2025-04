Pai de Tom Aspinall reclama de indefinição do UFC sobre luta contra Jon Jones

A tão aguardada disputa entre Jon Jones e Tom Aspinall, pela unificação do título peso-pesado do UFC, segue sem ser oficializada. E mesmo com o otimismo demonstrado pela alta cúpula do Ultimate sobre a realização da superluta entre os astros, uma das partes envolvidas parece já estar perdendo a paciência com a indefinição sobre o caso.

Em um vídeo recentemente publicado no canal do 'Youtube' de Tom Aspinall, o pai do lutador inglês, Andy, fez questão de deixar clara a sua insatisfação com a demora na definição sobre o futuro do seu filho. Esta, inclusive, não foi a primeira vez que o veterano - treinador principal do detentor do cinturão interino peso-pesado do UFC - reclama publicamente da situação que seu pupilo tem enfrentado na organização.

"É ridículo. Não tenho ideia da razão pela qual o UFC não quer que Tom lute contra ninguém além de Jon Jones. 'Fiquem atentos', essa é a mensagem que eles queriam que Tom desse para as pessoas... Nós estamos em abril agora, ainda esperando por Jon dizer 'eu vou lutar' ou 'eu não vou lutar'. Eu realmente não entendo isso. Ele é um lutador que deveria estar lutando. Por que Jon ainda está sentado, sem dar uma resposta se ele vai lutar ou não?", disparou Andy Aspinall.

Entenda o caso

O possível duelo entre Jon Jones e Tom Aspinall é um dos mais especulados dos últimos tempos no mundo das lutas. Desde que o lutador britânico conquistou o cinturão interino dos pesos-pesados, em novembro de 2023, a expectativa e a pressão sobre o UFC por uma disputa entre Aspinall e 'Bones' - detentor do título linear da categoria - só aumenta.

Inicialmente, o Ultimate preteriu Tom para promover um duelo entre Jones e Stipe Miocic, que aconteceu no último mês de novembro, após um longo período inativo do campeão, devido a uma lesão. Enquanto isso, Aspinall fez uma incomum defesa de cinturão interino, vencendo Curtis Blaydes em julho do ano passado. Mesmo aparentemente sem nenhum novo empecilho pela frente, a 'novela' segue se arrastando e, até o momento, nenhuma definição oficial foi anunciada - para desespero da equipe do inglês.

