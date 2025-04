Newell's Old Boys atualiza andamento de ação na Fifa contra o Vasco pela compra de Sforza

O Newell's Old Boys, da Argentina, divulgou, nesta segunda-feira, detalhes sobre o processo contra o Vasco da Gama junto à Fifa. A ação é referente ao não pagamento do clube carioca pela compra do jogador Juan Sebastián Sforza, em 2024.

"O Club Atlético Newell's Old Boys comunica aos associados e associadas que segue avançando com a ação na FIFA pelo descumprimento do pagamento que, até a presente data, o Club Vasco da Gama mantém pendente referente à transferência do jogador Juan Sebastián Sforza, realizada na janela de transferências de janeiro de 2024", escreveu o Newell's Old Boys.

De acordo com a equipe argentina, o Vasco deve aproximadamente R$ 14,7 milhões pela compra do meia Sforza, em janeiro do ano passado. Além disso, o Newell's Old Boys anunciou que o prazo para a contestação por parte do Cruzmaltino já passou e, assim, espera a sentença da Fifa nos próximos meses.

"A reivindicação em andamento é por um valor aproximado de 2,6 milhões de dólares. Já encerrado o prazo para a contestação da ação por parte do clube brasileiro, a FIFA confirmou que a sentença será proferida nos próximos meses", finalizou a nota.

O jogador de 23 anos não se firmou no Vasco e perdeu espaço na equipe. Em 2025, Sforza disputou apenas três jogos, todos pelo Campeonato Carioca. Ao todo, foram 42 partidas com a camisa do Cruzmaltino, um gol marcado e uma assistência.