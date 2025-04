'Não se compara ao Cássio': colunistas avaliam Hugo Souza no Corinthians

Em reencontro com o Flamengo, time onde foi revelado, Hugo Souza, goleiro do Corinthians, falhou em um dos gols da vitória do Rubro-Negro por 4 a 0 e foi homenageado ironicamente pelos torcedores. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe analisaram o desempenho do atleta.

Milly: Longe de ser o 'goleiraço' que pintaram

É um bom goleiro, defende bolas difíceis, mas é um pouco destrambelhado saindo do gol. É um bom goleiro, mas não se compara ao Cássio nos bons tempos e nem ao Carlos Miguel, que substituiu o Cássio logo depois e saiu. É um goleiro em formação, pode melhorar, mas está longe de ser o 'goleiraço' que pintaram.

Milly Lacombe

Alicia: Não é 100% confiável

É uma marca que o Hugo carrega [no Flamengo], de ser um bom goleiro, mas que comete erros bobos, e em momentos importantes. [...] Não é aquele goleiro confiável 100% do tempo e acaba dando mais um exemplo disso justamente diante da torcida que acabou o afastando por isso.

Alicia Klein

