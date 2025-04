Masters de Madri pode ter até 31 jogos nesta terça após apagão que interrompeu programação

A rodada desta terça-feira do Masters de Madri prevê um dia repleto de confrontos depois que um apagão afetou parte da Europa e atingiu a capital espanhola. Por causa da falta de energia a programação das partidas teve de ser interrompida.

A organização do torneio divulgou a nova tabela desta terça-feira onde os 23 jogos que não foram disputados nesta segunda-feira foram incluídos. A expectativa é que na soma de todas os compromissos, 31 duelos sejam realizados.

O incidente fez com que apenas cinco embates fossem finalizados nesta segunda-feira. Em função disso, a quadra central do complexo deverá ter até seis partidas no mesmo dia.

O compromisso entre Iga Swiatek e Diana Shnaider está agendado para abrir a ordem dos jogos na "Manolo Santana" a partir das 7h (horário de Brasília). A seguir, Grigor Dimitrov volta à quadra para enfrentar Jacob Fearnley em duelo onde estava um game de triunfar sobre o rival (vencia o jogo por 6/4 e 5/4).

O dia reserva ainda as presenças de Aryna Sabalenka, número 1 do ranking da WTA, enfrentando Peyton Stearns, e Alexander Zverev, segundo da lista da ATP, encarando Francisco Cerundolo. Responsável pela queda de João Fonseca, Tommy Paul também estará presente em quadra e desafia Karen Khachanov.

O Brasil vai estar representado nesta terça-feira pela dupla formada por Marcelo Melo e Rafael Matos. A dupla, que estreia na competição, enfrenta os cabeças de chave número 1 Mate Pavic e Marcelo Arévalo. O confronto está marcado para a quadra 5 e acontece por volta das 7h30 (horário de Brasília).