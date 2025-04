Masters de Madri cancela jogos desta segunda após apagão na Espanha

A organização do Masters 1000 de Madri anunciou o cancelamento do restante de sua programação de segunda-feira após ser afetado diretamente pelo apagão que afeta diversos países na Europa. Os jogos masculinos e femininos devem ser retomados na terça-feira - a brasileira Beatriz Haddad Maia está viva na chave de duplas.

"Por motivos alheios ao controle da organização e para garantir a segurança geral, o corte de energia em todo o país, ocorrido na Espanha na segunda-feira, 28 de abril, forçou o cancelamento das sessões diurnas e noturnas do Masters de Madrid", informou a organização da importante competição espanhola.

O cancelamento se deve a um apagão generalizado na Espanha e Portugal e que também atingiu parte da França, da Alemanha, da Inglaterra e da Itália. A falta de energia elétrica suspendeu três partidas da chave masculina que estavam em andamento no torneio espanhol, preparatório para Roland Garros, competição mais importante deste momento da temporada.

O caso mais emblemático aconteceu na partida entre o búlgaro Grigor Dimitrov e o britânico Jacob Fearnley. O jogo foi parado porque a skycam, câmera que capta imagens aéreas, ficou parada logo acima da quadra no momento em que a energia caiu. Dimitrov tinha um match point naquele exato momento.

A partida terá que ser finalizada na terça ou na quarta, a depender das soluções que a organização do torneio poderá encontrar. Uma delas seria retomar os juízes de linha, sem o aparato do "desafio eletrônico". Dimitrov vencia por 6/4 e 5/2 (30/40)

O duelo entre o bósnio Damir Dzumhur e o italiano Matteo Arnaldi chegou a ser paralisada rapidamente, mas a organização permitiu a finalização, com vitória de Arnaldi, algoz de Novak Djokovic na segunda rodada, por 6/3 e 6/4.

RISCO DE CIBERATAQUE

Segundo a Rede Elétrica da Espanha, empresa responsável pela energia no país europeu, "os planos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor após o zero ocorrido no sistema peninsular". "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las", afirmou a companhia.

De acordo com o jornal espanhol El País, no entanto, o Instituto Nacional de Cibersegurança (Incibe) está verificando se a falta de luz foi um ciberataque. O ministro Adjunto e da Coesão Territorial português, Manuel Castro Almeida, também falou na possibilidade de um ataque. "Sei que abrange vários países da Europa - Portugal, Espanha, França e Alemanha e creio que também Marrocos", afirmou ele à emissora RTP 3. Segundo o ministro, a dimensão do apagão "é compatível com um ciberataque", embora esta seja uma hipótese não confirmada.

A emissora pública espanhola RTVE disse que uma grande queda de energia atingiu várias regiões do país por volta das 12h30, horário local, deixando sua redação, o parlamento espanhol em Madri e estações de metrô em todo o país às escuras. Pessoas em chats de WhatsApp em Barcelona e em cidades e vilas da periferia também relataram a falta de energia.