Martinelli destaca sonho de levar Arsenal ao primeiro título da Liga dos Campeões

Arsenal e PSG se enfrentam nesta terça-feira pela partida de ida da Liga dos Campeões. Em coletiva realizada nesta segunda, o atacante brasileiro Gabriel Martinelli falou sobre o sonho de levar o clube inglês à primeira conquista do torneio.

"Nós temos esse sonho, acreditamos que podemos vencer a Champions League. Este clube nunca conquistou esse título. O clube merece tê-lo. É um dos maiores clubes do mundo e estamos muito felizes por fazer parte desse momento", comentou.

Os Gunners nunca venceram a Champions League. O clube já esteve em uma final da competição em 2006, quando foi derrotado pelo Barcelona por 2 a 1.

O técnico Mikel Arteta minimizou um possível impacto negativo deste "tabu" na equipe para a reta final do torneio e deu prioridade ao bom momento que os londrinos vêm vivendo nos últimos anos.

"Viva o agora, o presente. Somos muito afortunados por termos nos dedicado tanto. Conquistamos isso com o nosso trabalho. É um momento lindo, vamos aproveitá-lo. A história é irrelevante. Podemos aprender com ela. Estou mais interessado no passado mais recente para sermos melhores amanhã", afirmou.

O comandante ainda aproveitou para fazer uma análise do comportamento que espera de seu elenco no confronto com os franceses.

"A intensidade e o controle das emoções são importantes. Mas depois você precisa jogar o seu jogo e se entregar nos momentos decisivos. Precisamos ter a sensação de que estamos segurando os jogadores para irem a campo. Temos que jogar com essa mentalidade e nos entregar totalmente. Precisamos conhecer os limites e até onde queremos chegar", disse.

Nesta edição da Liga dos Campeões, Arsenal e PSG já tiveram um embate na primeira fase. Na ocasião, os ingleses triunfaram sobre os franceses por 2 a 0. Arteta relembrou o confronto e destacou a importância da vitória para o grupo dentro da competição.

"Foi muito importante para nós, porque naquela época eles também eram uma das melhores equipes da Europa, e nos colocarmos nesse nível e saber que podíamos vencê-los foi uma boa preparação para o que está acontecendo agora", concluiu.

O duelo entre as equipes está marcado para às 16h (de Brasília) desta terça-feira. O palco do primeiro duelo será o Emirates Stadium, em Londres.