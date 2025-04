Maringá x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Atlético-MG viaja para encarar o Maringá-PR, nesta terça-feira. O duelo, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, será às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids, no Paraná.

Onde assistir: o jogo terá transmissão do Amazon Prime Video.

O Maringá já eliminou uma equipe da Série A na competição. Na primeira fase, os paranaenses passaram pelo Juventude.

Já o Atlético-MG vai em busca de um bom resultado fora de casa. O objetivo é ficar em boa situação para o jogo diante de sua torcida.

Prováveis escalações:

Maringá: Rafael William; Cristovam, Vilar, Tito e Max Miller; Evanderson, Léo Ceará e Buga; Moraes, Maranhão e Edison Negueba



Técnico: Jorge Castilho

Atlético-MG: Éverson; Natanael, Vitor Hugo, Rômulo e Júnior Alonso; Alan Franco, Rubens e Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello e Hulk



Técnico: Cuca

Arbitragem



A partida será apitada por Denis da Silva Ribeiro Serafim-AL.