Mano Menezes avalia empate do Grêmio como "justo" e destaca evolução: "Demos alguns passos importantes"

Neste domingo, o Grêmio ficou no empate com o Vitória em 1 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Depois do jogo, o técnico Mano Menezes avaliou o empate como justo e destacou uma melhora na equipe.

"Acho que foi justo o resultado do jogo. Demos alguns passos importantes na firmeza daquilo que queremos fazer, com uma equipe coesa, que briga pela retomada de bola desde sua linha ofensiva. É o terceiro empate consecutivo. A vitória ainda não veio, mas a derrota ficou longe e isso vai dando confiança para a gente dar um passo à frente, quem sabe pela Copa do Brasil", disse Mano Menezes em entrevista coletiva.

"Não ficamos satisfeitos, mas não deixamos o adversário fazer os três pontos. No primeiro momento, é isso e nós vamos nos preparar, como nos preparamos hoje, para chegar na nossa casa e mostrar para o torcedor o que ele quer ver. Um comportamento de time melhor, porque daí ele volta para a Arena e se sente parte, além de nos ajudar a ficar mais fortes ainda contra os adversários que vamos ter lá. Vamos tornar esta condição favorável para a gente fazer o somatório total que vai nos tirar desta situação. Esse é o trabalho que vamos fazer", acrescentou.

O Grêmio abriu o placar aos 20 minutos, com gol de Jemerson. No segundo tempo, o Vitória empatou com Carlinhos. Com o resultado, o Imortal segue na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com cinco pontos conquistados.

"Ninguém quer estar nesta posição na tabela, mas o campeonato iniciou assim e agora temos que ter a experiência necessária para saber como sair desta situação. Quando não conseguimos pontuar os três pontos, vamos fazer um", comentou Mano Menezes.

A equipe gaúcha volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o CSA, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé.