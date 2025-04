Mano ativa modo sincerão: 'Nosso futebol está cheio de jogadores médios'

Logo após a sua estreia no Brasileirão com empate de 1 a 1 contra o Vitória, o técnico Mano Menezes, do Grêmio, ativou o modo sincerão e deu uma franca opinião sobre a qualidade dos jogadores que atuam no futebol brasileiro.

O que aconteceu

A fala veio durante a entrevista coletiva pós-jogo. O técnico avaliava o resultado no Barradão e discorria sobre o tempo necessário para melhorar o futebol do time gaúcho, que ocupa a 18ª colocação da tabela, com apenas cinco pontos em seis jogos.

Dois dias de trabalho, como vamos ter aqui, não vão solucionar problemas que achamos mais enraizados, que achamos que precisa mais tempo de trabalho. Não vai deixar de ser feito o trabalho. Fazemos de tudo para que as coisas melhorem, acho que as coisas melhoraram, e ficamos esperançosos que os outros problemas seguirão o mesmo caminho. Acredito muito em organização de equipe. Quando a equipe está organizada os jogadores médios crescem

E vamos ser realistas: o nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas. Os fora de série em sua maioria vão para fora. Os outros que vêm são meninos, outros que voltam já têm mais idade. Temos que fazer a conciliação disso para tirar o melhor. O que faz a diferença então? Organização de time. Temos vários exemplos pelo Brasil, o Vitória, o Fortaleza... Mano Menezes, em coletiva

Mano Menezes falou sobre a diferença de investimento entre clubes da elite do futebol nacional e afirmou que, apesar da disparidade, é possível fazer um bom trabalho e conquistar títulos.

Acho que, sem dinheiro, não dá para fazer futebol. Mas com bastante dinheiro também não é garantia de nada, vai continuar tendo que trabalhar bem, organizar bem. Nós do Rio Grande do Sul temos nossas limitações de receita, e temos que ter outras virtudes que não seja apenas ter uma folha de R$ 30 milhões como outros têm a capacidade de fazer

Já fomos campeões assim, sempre houve diferença no país, e não adianta só sentar, chorar e dizer que não dá para fazer. Independente dessas dificuldades todas, vão 40 mil pessoas no nosso estádio todo jogo e merecem nosso respeito total

O Grêmio de Mano Menezes volta a campo já nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o CSA no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé.