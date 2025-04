Luis Enrique vê PSG pronto para o Arsenal na semi da Champions: 'Somos melhores'

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, anunciou nesta segunda-feira que o seu time já está pronto para o desafio de superar o Arsenal nos dois jogos eliminatórios pela fase semifinal da Liga dos Campeões. De acordo com o treinador, o conjunto francês está mais bem preparado para devolver a derrota (2 a 0) que sofreu para o time inglês em partida válida pela fase de grupos da competição.

"A diferença (em relação à partida de outubro) é de seis meses. É um tempo enorme. Há grandes diferenças . Assisti à aquela partida novamente e vi a evolução do nosso time. Hoje nós somos melhores", afirmou o treinador espanhol.

Para Luis Enrique a etapa de classificação do torneio trouxe ao time a necessidade de corrigir muitas coisas em função do alto nível de competitividade. "Tivemos uma fase de grupos muito intensa, com jogos que poderiam ter sido finais da competição. Isso foi positivo porque tivemos de elevar o nosso nível", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Arsenal e Paris Saint-Germain abrem as semifinais do mais nobre torneio europeu de clubes. O primeiro encontro entre ingleses e franceses acontece nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em Londres. O jogo de volta, em Paris, está marcado para o dia 7 de maio.

Embalado pelo bom momento, Luis Enrique não escondeu o seu otimismo. Tetracampeão francês, o PSG está na final da Copa da França. Além disso, o time francês foi responsável pela queda do Liverpool e também do Aston Villa em sua campanha na Liga dos Campeões.

"Essa pressão não nos sufoca (de ir à final). Nós a administramos muito bem. Somos ambiciosos, queremos fazer história e conseguir fazer o que outros (jogadores que passaram pelo clube) não fizeram", disse Luis Enrique.

Para este primeiro jogo, O treinador deu o tom do espírito da equipe. "Vejo o meu time com confiança. Há momentos em que as coisas não estão correndo bem, mas isso é normal. No nosso elenco, eu vejo que existe uma grande motivação para vencer", complementou.