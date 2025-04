Luis Enrique destaca semelhanças entre PSG e Arsenal e revela objetivo dos franceses na Liga dos Campeões

Às vésperas do confronto entre Paris Saint-Germain e Arsenal, pela ida das semifinais da Liga dos Campeões, Luis Enrique, técnico do clube francês, fez uma análise do time inglês e comparou as equipes.

"Nos parecemos em certa parte porque o Arsenal é formado de maneira global, com uma força coletiva que é claramente perceptível. Há individualidades de alto nível, mas eles não dependem de um único jogador. Tiveram desfalques ao longo da temporada, mas mesmo assim mantiveram um bom rendimento", descreveu.

?? Luis Enrique : « Notre but est d'écrire une page de l'histoire et cela passe par cette double confrontation face à Arsenal. »#ARSPSG | #UCL pic.twitter.com/4ZXv5HwBpX ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2025

Caso elimine os ingleses, o PSG disputará sua segunda final do torneio, contra Barcelona ou Inter de Milão. Na outra oportunidade de conquistar a Champions League, os franceses foram derrotados pelo Bayern de Munique, em 2020.

Luis Enrique afirmou que tem como meta trazer pela primeira vez a taça continental à galeria de troféus do clube.

"Nosso objetivo é escrever uma página da história, e isso passa pelo confronto duplo com o Arsenal. Queremos fazer algo que ninguém conseguiu antes. É uma pressão bonita, que espero que não nos afete. A equipe me deu confiança pela maneira como competimos", disse.

Na primeira fase da competição, a equipe de Marquinhos e companhia ficou em 15º lugar e teve que superar o Brest nos playoffs para seguir às oitavas. Luis Enrique enfatizou a evolução da equipe desde a fase de liga e também falou sobre a importância das dificuldades que passaram nesta fase.

"Jogamos no dia 1 de outubro, há 7 ou 8 meses. Há grandes diferenças. Eu vi aquele jogo e vi nossa evolução, somos melhores agora e mostramos isso ao longo da competição. A fase de grupos tão intensa no início nos prejudicou, mas com o tempo acabou sendo positiva porque melhoramos", concluiu.

Na primeira fase desta Champions, PSG e Arsenal também se enfrentaram. O confronto terminou com vitória dos ingleses por 2 a 0. Meio-campista do time francês, Vitinha também participou da coletiva e garantiu que este será um "jogo diferente".

"Passou muito tempo e este será um jogo diferente. Será diferente pela fase em que estamos. Não vamos mudar a nossa maneira de jogar, mas, obviamente, vamos tentar fazer algumas coisas diferentes e amanhã vamos em busca da vitória", declarou.

O confronto entre as equipes está marcado para às 16h (de Brasília) desta terça-feira. O palco do primeiro duelo será o Emirates Stadium, em Londres.