Justiça nega pedido de Neymar e pai para censurar podcast 'Neymar', do UOL

Do UOL, em São Paulo

A Justiça de Santos negou, duas vezes, pedidos de Neymar Jr. e Neymar pai para que o podcast "Neymar", produzido pelo UOL, fosse proibido de ir ao ar.

Pai e filho pediram para a publicação ser vetada pela Justiça e que eles tivessem 30 dias para avaliar o material usado.

A ação foi ajuizada no dia 20 de abril, durante o plantão de Páscoa. A família Neymar baseava sua argumentação no fato do UOL afirmar, na divulgação do podcast, ter tido acesso a documentos sigilosos.

Segundo o estafe do atacante, eles não haviam sido procurados em tempo hábil para darem sua versão da história, o que não procede.

O UOL contatou Day Crespo, assessora de imprensa da empresa e de Neymar pai duas vezes (outubro/24 e março/25), o braço direito de Neymar pai, Altamiro Bezerra, cinco vezes (duas em novembro/24, uma em dezembro/24, uma em fevereiro/25 e o e-mail de março/25) e Neymar pai diretamente uma vez (email de março/25).

A Justiça negou os pedidos da família Neymar pela primeira vez no dia 21 de abril.

"Por primeiro é de se anotar que se trata de figura pública e que ganhou notoriedade justamente pelos meios jornalísticos aos quais agora pretende inibir de publicar dita série. Pondere-se, a fama traz em si bônus e ônus", diz a decisão, assinada pelo juiz Eduardo Haddad.

"Não se cogita violação de direitos pelo uso de nome ou história de pessoa pública e notória."

No último dia 22, dia do lançamento do podcast, o jogador e seu pai fizeram um novo pedido.

Desta vez, Neymar pai e Neymar Jr. queriam que o UOL disponibilizasse todo o conteúdo de todos os episódios, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

A Justiça, mais uma vez, negou o pedido.

"Não há qualquer fundamento legal para a pretensão deduzida na petição inicial, consistente em obter acesso a conteúdo antes da respectiva divulgação, seja para simples análise, muito menos para aprovação, ainda que a vida e negócios dos interessados seja o objeto dele, sob pena de ser caracterizada a odiosa censura prévia, banida do nosso sistema jurídico desde a promulgação da Constituição Federal de 1988."

Após a segunda negativa, Neymar e Neymar pai protocolaram pedido de desistência da ação.

"Neymar" é o novo podcast original UOL Prime, que investiga a trajetória de Neymar Jr. e de seu pai, Neymar da Silva Santos.

O podcast terá seis episódios, publicados sempre às terças no canal de YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcasts (Spotify, Apple Podcasts e Deezer) e às quartas no YouTube de UOL Esporte.

O podcast revela como Neymar pai construiu um império bilionário em torno do talento e da imagem do filho, fazendo dele não apenas um jogador de renome mundial, mas uma megacelebridade.

Tentativas de contato começaram em outubro

Na ação, Neymar Jr. e Neymar pai apresentam como uma única tentativa de contato um e-mail do dia 17 de março.

Enviado pela equipe do podcast mais de um mês antes da estreia, o documento detalha minuciosamente o produto, explica que houve acesso a documentos, a quantidade de entrevistas, número de episódios e assuntos que seriam abordados.

O email foi endereçado a Neymar pai, a Day Crespo, assessora de imprensa da NR Sports, e a Altamiro Bezerra, Gestor Financeiro da NR Sports, presidente do Instituto Projeto Neymar Jr. e braço direito de Neymar pai.

A reportagem avisou o estafe sobre o envio, antes e depois de fazê-lo. Nos 33 dias do envio até a estreia, não houve nenhuma resposta.

O email foi a última tentativa de contato, não a única. A primeira aconteceu no dia 31 de outubro de 2024.

Em contato com Day Crespo, o UOL explicou que o podcast teria detalhes do Projeto Neymar em 2010, e ressaltou a importância de contar com a participação de Neymar pai.

A assessora descartou qualquer envolvimento antes mesmo de consultar o empresário.

A reportagem então passou a tentar viabilizar uma conversa sobre o projeto e sobre a participação de Neymar ou Neymar pai com Altamiro Bezerra, o braço direito do pai do jogador.

Foram feitos contatos em 6 de novembro do ano passado, em 25 de novembro, em 18 de dezembro (aqui a participação foi negada, mas a reportagem ressaltou a importância da participação), e finalmente em 17 de fevereiro.

Com a data de lançamento se aproximando, e diante da percepção de que a demanda não estava sendo adequadamente apresentada a Neymar pai, uma última tentativa aconteceu, por email, no dia 17 de março, copiando além de Day Crespo e Altamiro, o próprio pai de Neymar.