Juca: Não foi o Palmeiras que perdeu, foi o Bahia de Ceni que ganhou

O Bahia de Rogério Ceni venceu com justiça o Palmeiras de Abel Ferreira no Allianz Parque, pelo Brasileirão, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Juca destacou que não foi o Verdão que perdeu, mas o Esquadrão de Aço que ganhou jogando bom futebol.

A vitória do Bahia foi justa, embora um empate talvez ficasse melhor para os dois times pelo belíssimo jogo que fizeram. Do ponto de vista da disputa, foi o melhor jogo da rodada. Claro, a melhor exibição da rodada foi do Flamengo, disparado. Mas jogo de dois times, que a Premiere League assinaria, foi entre Palmeiras e Bahia.

O Bahia jogou muito bem e em nenhum momento, a não ser a partir dos 35 minutos do segundo tempo, se contentou com o empate. Ao final do jogo, o Bahia sairia de São Paulo feliz com o empate, mas nem por isso deixou de agredir, tanto que acabou fazendo o gol nos acréscimos.

A meu ver, dando ao Bahia uma vitória justíssima. Queria fazer esse destaque -- foi o Bahia que ganhou, não foi o Palmeiras que perdeu.

Juca Kfouri

