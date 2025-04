Patrocinadora de Fonseca vê pico de venda em jogos dele: 'Gera curiosidade'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Sensação do tênis mundial, João Fonseca também tem gerado números expressivos fora da quadra. A marca suíça On Running, patrocinadora do jovem, por exemplo, vê picos de acessos no site durante os jogos do brasileiro.

Alexandre Martinez, diretor de Marketing da On no Brasil, lembra que, durante o Australian Open, quando João bateu Rublev — então nono do mundo —, o kit de roupas do jovem esgotou no estoque.

Tivemos um aumento de tráfego no site de, pelo menos, 20% [após a estreia no Australian Open]. Durante o torneio, o João venceu o Rublev e, logo depois, jogou novamente. Voltamos a vender a roupa que ele joga, o kit de bermuda e camiseta, e o estoque inteiro foi vendido em 30 minutos. Era uma edição limitada, mas na casa de centenas de produtos, e vendeu assim.

Alexandre Martinez

A On foi fundada em 2010 e tem o tenista multicampeão Roger Federer como um dos investidores desde 2019. A empresa, conhecida pelos produtos voltados às corridas, começa a "furar a bolha" com o auxílio de Fonseca.

"O João ajuda muito no reconhecimento da marca. A curiosidade que ele gera nas pessoas em olhar o uniforme e falar: 'Caramba, que marca é essa? De onde vem?' reflete nas buscas pela On e, ao mesmo tempo, em conversão [compra]. O consumidor vai pelo João, mas consome outros dos nossos produtos. Então, você começa a entregar um pacote completo".

A empresa, inclusive, tem planos para abrir uma loja física no Brasil em um futuro próximo, diante do crescimento no interesse e vendas, fruto também do que vem fazendo o tenista.

Acho que como todo mundo, depois do Oscar da Fernanda Torres, pôde perceber que o brasileiro é um pouquinho engajado (risos). É muito importante mantermos um posicionamento global, mas, em cima disso, entregar relevância local gerando afinidade com as comunidades que os produtos da marca conversam, e é isso que a gente faz com o João trazendo essa textura local. Temos a liberdade de transformar esse posicionamento global para o Brasil.

Atual 65º do mundo, o brasileiro terá uma pequena maratona em abril. Ele esteve no Masters 1000 de Madri — venceu na estreia o dinamarquês Elmer Moller e foi eliminado em derrota para o americano Tommy Paul —, e está inscrito Estoril Open e no Masters 1000 de Roma.

Ele vai jogar uma competição com um kit de roupa diferente do que usou para o Australian Open, Rio Open, Miami Open... E esses produtos são vendidos nas lojas e no site, e entramos em campanha 360º, onde elevamos o João.

João Fonseca está ao lado de outros nomes que despontam no tênis mundial Iga Swiatek e Ben Shelton, e ajuda a atingir um público jovem.

"Precisamos ter essa construção de atletas que vão crescer junto conosco, e vamos crescer com eles ao mesmo tempo. Eles entregam essa jovialidade muito importante em um circuito como o do tênis e, principalmente, inspiração para esses jovens que querem consumir o nosso produto. O jovem que é impactado agora pelo João é o consumidor do futuro, e por isso que também o João é importante", conclui.