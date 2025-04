Rival de Fonseca é novato no top 100 e está invicto contra brasileiros

João Fonseca estreia no Challenger de Estoril, em Portugal, contra o holandês Jesper de Jong, que vive seu primeiro mês entre os 100 melhores tenistas do ranking e ainda não perdeu para rivais brasileiros.

Quem é o próximo adversário de João

Jesper de Jong é o atual número 93 do mundo. Destro, o atleta de 24 anos, que começou no tênis aos quatro, passou a se destacar no circuito juvenil da Europa aos 12, vencendo torneios sub-14.

Ele furou o top 100 pela primeira vez na vida no final de março, quando apareceu em #98. A partir de então, ganhou cinco posições durante o mês de abril.

Tem três títulos na carreira, todos de Challenger e dois deles no saibro —sua superfície preferida. De Jong estreou em eventos de tal nível em 2019, conquistou o primeiro título dois anos depois, em 2021, e debutou na chave principal de torneio ATP em 2022. As outras duas taças foram conquistadas na temporada passada.

O holandês possui recorde positivo em 2025: 14 vitórias e 11 derrotas. Ele perdeu na final do Challenger de Murcia, na Espanha, em março. Considerando apenas torneios do circuito ATP, venceu quatro jogos e perdeu quatro no ano.

De Jong está invicto contra brasileiros na carreira, tendo vencido seus cinco jogos disputados até então. Foram quatro duelos no ano passado e o primeiro em 2021, sem ter perdido nem um set.

Ele "deu sorte" a Sinner e Alcaraz em Grand Slams no ano passado. O holandês furou o quali do Australian Open de 2024, quando estreou na chave principal de torneios deste nível, e foi derrotado na segunda rodada pelo italiano, que se sagrou campeão. Já em Roland Garroz, De Jong caiu para Alcaraz, também na segunda rodada, e o espanhol faturou aquele torneio.

O carioca de 18 anos encara de Jong na quarta-feira, dia 30, em horário ainda a ser confirmado. A organização divulgou a agenda de amanhã sem incluir o jogo do brasileiro.

Cabeça de chave número 8, Fonseca é o atual 65º do ranking e disputa o torneio após ter sido eliminado na segunda rodada do Masters 1000 de Madri. O evento em Estoril também serve como preparação para Roma, próxima grande competição no calendário do fenômeno brasileiro.

Retrospecto contra brasileiros