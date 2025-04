Inter x Maracanã-CE: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional enfrenta o Maracanã-CE, às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Inter chega para a partida após vencer o Juventude no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O Maracanã, por sua vez, iniciou a disputa da Série D nas últimas semanas com dois empates e busca surpreender a equipe gaúcha.

Foco na @CopaDoBrasilCBF! ?? Equipe faz os últimos ajustes para enfrentar o Maracanã ?? pic.twitter.com/3Csq2hZonF ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 28, 2025

Internacional - Uma vitória, três empates e uma derrota.



Maracanã - Uma vitória, três empates e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Bruno Tabata, Valencia e Wesley



Técnico: Roger Machado

Maracanã: Rayr Miller; Rafael Mandacaru, Jairo Silva, Wendel Araújo e Leandro Cerqueira; Jair, Michel Pires e Wilker Souza; Davi Torres, Ronaldo e Matheus Taumaturgo



Técnico: Junior Cearense

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Bruno Pereira Vasconcelos, com os assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto. O VAR será conduzido por Gilberto Rodrigues Castro Junior.