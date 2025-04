Igor Jesus, do Botafogo, lidera estatísticas entre centroavantes do Brasileirão

O atacante Igor Jesus tem se destacado na atual temporada do Botafogo. Apesar da queda de desempenho do Glorioso em relação ao último ano, o jogador é um dos principais nomes da equipe de Renato Paiva.

Segundo dados do Sofascore, Igor Jesus é o atleta que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, com 24 nas seis rodadas, com uma média de quatro por jogo. Além disso, tem uma ótima taxa de precisão: são 11 chutes no alvo.

Igor Jesus ainda tem alto aproveitamento em outras estatísticas ofensivas. Ele é quem mais venceu duelos (aéreos ou pelo chão) e é o centroavante com mais ações na área do adversário no Brasileirão.

Igor Jesus entre todos os centroavantes no @Brasileirao 2025: 1º em Nota Sofascore (7.68)

1º em finalizações (24)

1º em finalizações no gol (11)

1º em duelos ganhos (46)

1º em duelos aéreos ganhos (24)

1º em faltas sofridas (17)

1º em ações na área rival (38)

2º em passes... pic.twitter.com/RLpMiORntX ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 28, 2025

Entretanto, os bons números de Igor Jesus não são suficientes para uma melhora na fase do Botafogo. Após um início de temporada ruim, com eliminação precoce no Estadual e vices na Supercopa do Brasil e Recopa, o time ainda não engrenou no Brasileiro e na Libertadores.

Na liga nacional, a equipe carioca está na oitava posição, com oito pontos, seis atrás do líder Flamengo. Na Libertadores, o Botafogo está em terceiro lugar no Grupo A, com três pontos conquistados de nove disputados.

O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Capital-DF, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.