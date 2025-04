Gyokeres marca quatro, passa Salah e assume a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro

O Sporting bateu o Boavista, neste domingo, por 5 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Português, no Estádio do Bessa. Autor de quatro gols, o artilheiro Viktor Gyokeres assumiu a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro.

Com o Poker-trick deste domingo, Gyokeres chegou à marca de 38 gols marcados em 30 jogos pelo Campeonato Português. Além disso, o sueco ultrapassou Mohamed Salah, do Liverpool, na disputa pela Chuteira de Ouro, troféu entregue pela European Sports Media para o artilheiro da Europa na temporada.

São levados em consideração apenas os gols marcados nos campeonatos nacionais, que são multiplicados por um coeficiente equivalente ao nível de cada liga. O jogador com mais pontos conquistados ao final da temporada vence.

Por atuar fora das cinco principais ligas europeias, os gols marcados por Gyokeres são multiplicados por 1,5, resultando em 57 pontos. Salah, que também balançou as redes neste domingo, na vitória do Liverpool sobre o Tottenham, tem 28 gols marcados no Campeonato Inglês e 56 pontos (coeficiente 2) na corrida pela Chuteira de Ouro.

Robert Lewandowski, do Barcelona, é 3º colocado na disputa pelo troféu, com 25 tentos no Campeonato Espanhol e 50 pontos.

3??8?? golos na #LigaPortugalBetclic, 5??2?? na época 2024/2025 ?? O ?????? de Viktor Gyökeres frente ao Boavista FC ???????? pic.twitter.com/fTaPKnVTld ? Sporting CP (@SportingCP) April 28, 2025

Restando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Português, Gyokeres busca se tornar o primeiro jogador fora das cinco principais ligas a vencer o prêmio desde o brasileiro Mário Jardel, que conquistou a Chuteira de Ouro na temporada 2001/02 também pelo Sporting, com 42 bolas na rede.

Na temporada, Gyokeres tem 52 gols e 12 assistências em 48 jogos.

Com a vitória sobre o Boavista, o Sporting segue na liderança do Campeonato Português, com 75 pontos conquistados, mesma pontuação do Benfica, que leva desvantagem no confronto direto. A equipe volta a campo no próximo domingo, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Gil Vicente, pela 32ª rodada, no Estádio José Alvalade.