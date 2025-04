Guarani perde do Caxias e amarga lanterna da Série C

O Guarani perdeu do Caxias por 2 a 0 neste segunda-feira, pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). Douglas Skilo e Welder foram os autores dos gols da equipe da casa.

Com o resultado, o Bugre segue sem vencer na competição. A equipe está zerada na lanterna da tabela. Do outro lado, o Caxias ocupa a sexta posição, com seis pontos somados.

O Guarani volta a campo no próximo domingo (4), contra o Botafogo-PB. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). O Caxias, por sua vez, enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19h30 da segunda-feira (5). Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série C.

A VITÓRIA É GRENÁ NO CENTENÁRIO! ???? Na noite desta segunda-feira, o Caxias venceu a equipe do Guarani pelo placar de (2X0) e conquistou três pontos importantes dentro de casa. Douglas Skilo e Welder anotaram os gols grená. ?? O time grená volta a campo na próxima... pic.twitter.com/qTiKl3OSEF ? S.E.R. Caxias (@sercaxias) April 29, 2025

O jogo

Os mandantes abriram o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Tomas Bastos, o goleiro Andrey tentou agarrar a bola, mas acabou falhando. Ela bateu na trave e sobrou para Douglas Skilo, que apenas empurrou para o fundo das redes.

Já nos acréscimos da etapa complementar, Welder saiu em disparada no campo de ataque, tirou do goleiro e ampliou o marcador.

Anápolis empata com o Floresta em casa

No Estádio Jonas Duarte, o Anápolis empatou com o Floresta por 0 a 0. Desta maneira, a equipe goiana ocupa a 16ª posição, com dois pontos. Já o Floresta está em 19º lugar, com uma unidade somada.