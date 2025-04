Tropeços geram Z4 'turbinado' de campeões com 14 títulos brasileiros

A zona de rebaixamento do Brasileirão conta com quatro clubes que já se sagraram campeões brasileiros e que tropeçaram na sexta rodada desta edição.

O que aconteceu

Atlético-MG, Grêmio, Santos e Sport integram o Z4 — nesta ordem. O Galo ocupa a 17ª posição, com seis pontos, e é seguido de perto pelo Tricolor gaúcho, com cinco, e pelo Alvinegro praiano, com quatro. Já o Sport aparece na lanterna, ainda sem vencer, com somente dois pontos conquistados.

Juntos, eles somam 14 títulos brasileiros. O Peixe puxa a lista com mais taças, oito, sendo a última conquistada há 20 anos.

O Santos foi derrotado em casa no final de semana, enquanto os outros três amargaram empates. O Peixe perdeu para o Bragantino por 2 a 1, na Vila Belmiro, e emendou a segunda derrota seguida no torneio. O Sport, por sua vez, não saiu do zero diante do Fortaleza na Ilha do Retiro.

Claudinho, do Vitória, em ação durante jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão Imagem: FELIPE ALVES/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Atlético e Grêmio flertaram com a vitória fora de casa que os tirariam do Z4 nesta rodada. No entanto, o Mirassol igualou o placar contra o Galo nos acréscimos, enquanto o Vitória empatou no segundo tempo diante do Grêmio após sair atrás no início. Se tivessem vencido, tanto Atlético quanto Grêmio passariam Vitória e Fortaleza na tabela e aliviariam a pressão.

Este quarteto integra a zona perigosa há duas rodadas. De lá para cá, o Santos foi o único que não somou nenhum ponto e acabou ultrapassado pelo Grêmio.

A sétima rodada terá um confronto direto na briga contra o Z4. O Grêmio recebe o Santos na Arena no próximo domingo, dia 4. Já o Sport visita o Fluminense no sábado, e o Galo encara o Juventude fora de casa na segunda.

Títulos brasileiros dos integrantes do Z4

Santos: 8

Atlético-MG: 3

Grêmio: 2

Sport: 1

Segunda parte da tabela do Brasileirão

10) São Paulo: 8 pontos

11) Vasco: 7 pontos (2V, -2SG)

12) Corinthians: 7 pontos (2V, -4SG)

13) Juventude: 7 pontos (2V, -7SG)

14) Mirassol: 7 pontos (1V, 2SG)

15) Fortaleza: 6 pontos (1V, 0SG)

16) Vitória: 6 pontos (1V, -2SG, 7GM)

17) Atlético-MG: 6 pontos (1V, -2SG, 6GM)

18) Grêmio: 5 pontos (1V, -SG)

19) Santos: 4 pontos (1V, -2SG)

20) Sport: 2 pontos (0V, -5SG)