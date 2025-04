Goiás vence Botafogo-SP e encosta no G4 da Série B

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás visitou o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Anselmo Ramon.

Com o resultado positivo, o Esmeraldino voltou a vencer após dois jogos e pulou para a quinta colocação, agora com os mesmos dez pontos do Coritiba, quarto colocado. O saldo de gols, porém, ainda é inferior. O Botafogo-sp, por sua vez, seguiu sem vencer na competição e continuou em 17º, com apenas dois somados.

O Goiás retorna aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Avaí, pela sexta rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro. Pela mesma rodada da competição, mas no domingo, o Botafogo-SP visita o Athletico-PR. O jogo acontece às 18h30, na Ligga Arena.

O gol da vitória do Goiás saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu de Pedrinho dentro da área e finalizou de primeira.