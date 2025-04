Giro: Bologna empata com a Udinese e sai do G4 do Campeonato Italiano

Uma das surpresas da temporada, o Bologna ficou no empate por 0 a 0 contra a Udinese nesta segunda-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Friuli.

Assim, o Bologna caiu para a quinta posição, com 61 pontos, um a menos que a Juventus, quarta colocada e última equipe na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Do outro lado, a Udinese segue no 12º lugar, com 41.

O Bologna volta a campo neste domingo, às 15h45 (de Brasília), quando recebe a Juventus, pela 35ª rodada do Italiano. Já a Udinese enfrenta o Cagliari, fora de casa, o sábado, às 10h.

O jogo

Atuando em casa, a Udinese pressionou no início do primeiro tempo e, aos dois minutos, quase abriu o marcador. Davis aproveitou falha defensiva e chutou no travessão. O Bologna conseguiu equilibrar a etapa inicial e manteve o 0 a 0 no placar.

O Bologna dominou o segundo tempo, mas não chegou ao gol. Aos 21 minutos, Orsolini bateu falta de longe e acertou a trave. Aos 43, Castro tocou para Orsolini, que, na pequena área, chutou para fora.

Lazio busca empate contra Parma

Também pela 34ª rodada do Campeonato Italiano, a Lazio recebeu o Parma e empatou por 2 a 2. Pedro marcou duas vezes para os mandantes, enquanto Ondrejka fez os dois gols dos visitantes.

Cagliari bate o Verona

Já o Cagliari venceu, fora de casa, o Verona por 2 a 0, também pela 34ª rodada do Italiano. Pavoletti e Deiola marcaram os gols da partida.

Apagão adia o Português

Nesta segunda-feira, Casa Pia e Estoril Praia se enfrentariam pela 31ª rodada do Campeonato Português, porém o jogo foi cancelado por conta do apagão que atinge a Europa.