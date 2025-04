Fluminense x Aparecidense: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Em um dos duelos que abrem a terceira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira, o Fluminense recebe a Aparecidense a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O choque de volta será somente em 21 de maio, em Goiânia.

Onde assistir: o duelo entre Fluminense e Aparecidense terá transmissão exclusiva pelo Prime Video (streaming)

As duas equipes entraram desde a primeira fase na Copa do Brasil. O Fluminense não teve problemas para se impor e golear o Águia de Marabá por 8 a 0 na estreia. Depois, fez 2 a 1 no Caxias, no interior do Rio Grande do Sul. Já a Aparecidense surpreendeu o Votuporanguense, em São Paulo. Após empate por 2 a 2, avançaram na disputa de pênaltis. Em seguida, o time goiano venceu o Cascavel, em casa, por 1 a 0.

O Fluminense precisa reagir rapidamente. A derrota de 2 a 0 para o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, representou o terceiro jogo seguido sem triunfo e as cobranças começam a aparecer sobre os comandados do técnico Renato Gaúcho. O treinador quer um jogo de imposição.

"Não podemos ficar assistindo o nosso adversário jogar e esperar o que eles vão fazer com a bola. Vamos sempre precisar nos antecipar e propor o jogo", disse ele.

O treinador não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo, mas não deve poupar jogadores. A ideia é vencer por uma boa diferença de gols para, se for o caso, rodar a equipe no duelo de volta.

A Aparecidense é treinada por Lúcio Flávio, ídolo do Botafogo, que, por sinal, em 2018 foi eliminado pelo próprio time goiano na primeira fase com uma derrota por 2 a 1 em Goiás. Foi uma das maiores zebras da história do torneio.

"Nós sabemos que o Fluminense é o favorito do confronto e que nossa campanha já é histórica. Mas temos que acreditar e seguir trabalhando porque podemos fazer algo a mais, que seria muito importante para o clube", disse ele.

No fim de semana, a Aparecidense ficou no empate sem gols com o Mixto, em casa, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O time deve ter a base deste jogo.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-RJ X APARECIDENSE-GO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de abril de 2025 (Terça-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)



VAR: Vinicius Furlan (SP)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Facundo Bernal, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Agustín Canobbio e Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

APARECIDENSE: Matheus Alves, Ivan, Lucas Rocha, Wanderley e Xavier; Dyego, Allef e Enzo; Stéfano Pinho, João Marcos e Kaio Nunes



Técnico: Lucio Flavio