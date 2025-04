Fluminense encerra preparação para duelo contra a Aparecidense pela Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Fluminense encerrou a preparação para encarar a Aparecidense, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O time carioca vem de três jogos sem vitória, sendo dois empates e uma derrota, esta para o rival Botafogo, no último sábado. Assim, o técnico Renato Gaúcho deve escalar as principais peças para tentar fazer um bom resultado na partida de ida.

Para o confronto, o Fluminense deve seguir sem contar com Otávio (tendão de Aquiles), além de Riquelme e Isaque, ambos com lesão no joelho.

Por outro lado, o lateral Guga, que não atua desde o dia 6 de abril, apareceu novamente treinando junto aos companheiros.

Na primeira fase, o elenco, ainda comandado por Mano Menezes, atropelou o Águia de Marabá pelo placar de 8 a 0. Posteriormente, o time eliminou o Caxias, por 2 a 1.

O duelo com a Aparecidense acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.