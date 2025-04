Flamengo: Arrascaeta voltou à melhor versão? Colunistas debatem

Líder do Brasileirão após seis rodadas, o Flamengo tem em Arrascaeta o principal destaque no início da competição. Na Live do clube, Renato Maurício Prado e Rodrigo Mattos analisaram o bom momento do atleta.

Em oito jogos pelo Campeonato Brasileiro, o meia uruguaio já tem oito participações em gol, de acordo com dados do site Sofascore. São cinco gols marcados - artilheiro da competição - e três assistências.

Mattos: Início de Brasileirão impressionante

Hoje o jogador mais decisivo do Flamengo é o Arrascaeta, que tem cinco gols e três ou quatro assistências. É um início impressionante. Jogou muito bem ontem, não só pelo gol, que é parecido com o outro gol que ele fez contra o Juventude, em que ele chuta sem dar tempo de reação para a defesa. Tem o passe que ele dá para o Cebolinha, a forma como ele tem batido os escanteios, aberto espaços.

Rodrigo Mattos

RMP: Arrascaeta recuperou o futebol de 2019

O Arrascaeta é um escândalo. Ele está jogando novamente o futebol de 2019. O problema dos dois [dele e do De La Cruz] é físico. [...] Com a sequência de jogos, a tendência é que o futebol deles melhore cada vez mais. É impressionante como o Arrascaeta bate antes do que seria normal nos lances de gol. Ele aproveita que o goleiro não está esperando e dá um toque seco, como uma tacada de bilhar. [...] Ele está se especializando nesse tipo de conclusão antecipada.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.