Everson comenta expectativa pelo seu jogo de número 300 pelo Atlético-MG: "Grande emoção"

Grande referência do Atlético-MG, o goleiro Everson está prestes a alcançar mais um feito com a camisa do Galo. Nesta terça, o jogador deverá atingir a expressiva marca de 300 jogos pelo clube mineiro, em duelo diante do Maringá, pela estreia do time na Copa do Brasil.

Perto de alcançar o feito e muito emocionado, Everson se disse orgulhoso da marca e agradeceu as pessoas que o ajudaram em sua passagem até aqui no Galo.

"É uma grande emoção poder chegar aos 300 jogos por um clube tão grandioso como o Atlético. Motivo de muito orgulho e gratidão a todos que estão ou estiveram ao meu lado em algum momento dessa minha trajetória. Companheiros, comissões técnicas, torcedores, amigos, familiares... Todos foram muito importantes nesse longo e dificilíssimo caminho", ressaltou o goleiro.

Depois, Everson falou sobre o período em que está no clube, onde já passou por inúmeros momentos marcantes.

"Cada jogo pelo Atlético tem um significado especial para mim. Nesses mais de quatro anos e meio aqui, foram muitas histórias, feitos inesquecíveis vividos e o principal de tudo, títulos conquistados. Sou muito grato e agradeço a Deus por tudo o que vivi e que ainda estou vivendo. Tenho certeza de que ainda vamos comemorar muitos momentos com a nossa torcida", completou o goleiro.

Desde sua chegada ao clube, em setembro de 2020, Everson acumulou títulos, defesas importantes e momentos marcantes. Em sua trajetória pelo Atlético, foram 299 partidas, com 157 vitórias e um aproveitamento de 61,5%. Ele ergueu cinco taças do Mineiro (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), uma do Brasileiro (2021) e outra da Copa do Brasil (2021), competição que começa para a equipe, nesta terça.