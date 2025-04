Escalação do São Paulo: Lucas se aproxima de retorno, mas seguirá como baixa na Copa do Brasil

A escalação do São Paulo para o duelo desta terça-feira, contra o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, não contará com o retorno de Lucas Moura.

Internamente havia a esperança de que o atacante tricolor, em transição após se recuperar de um trauma no joelho direito, retornasse ao time contra o Náutico, mas não deve ser relacionado para o duelo por precaução.

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo realizou o único treinamento no CT da Barra Funda antes de encarar o Náutico. Lucas Moura treinou ao lado de seus companheiros com uma proteção no joelho direito, mostrando que está cada vez mais próximo de voltar a ficar à disposição.

A provável escalação do São Paulo para enfrentar o Náutico conta com Rafael; Cédric Soares, Ruan Tressoldi (Ferraresi), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Alves; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.

Além de Lucas, o São Paulo continuará lidando com outros desfalques importantes como Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Oscar (lesão na região posterior da coxa esquerda), Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Invicto há nove partidas, sendo seis empates e três vitórias, o São Paulo espera manter a toada, mas acumulando mais triunfos, a começar contra o Náutico, que vive um momento ruim na temporada, amargando o fato de ainda não ter vencido na Série C do Campeonato Brasileiro passadas as três primeiras rodadas.