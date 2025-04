Emiliano Díaz fala sobre polêmica e reprova atitude de Memphis: 'Não faria'

Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz, ex-treinador do Corinthians, negou que a polêmica envolvendo Memphis Depay tenha pesado para a demissão da comissão técnica. Por outro lado, admitiu não ter concordado com a forma que o holandês expôs sua insatisfação com o desempenho do time depois da derrota para o Fluminense.

O que aconteceu

Emiliano Díaz foi o convidado do programa Bola da Vez, da ESPN, exibido no sábado. Ele foi questionado por André Rizek, apresentador do sportv, sobre como a comissão técnica recebeu as críticas à formação tática feitas por Memphis. O jornalista perguntou ainda como era a relação com o holandês no dia a dia e se havia diálogo em relação à disposição da equipe.

Nós tínhamos um diálogo permanente com Memphis. Claramente não falávamos de coisas táticas, pois nós somos os treinadores e somos nós que decidimos. Nem Memphis, nem nenhum jogador no mundo decide. Nós sempre avaliamos e compartilhamos essas decisões com o plantel, mas no final, a decisão era nossa Emiliano Díaz, ao programa Bola da Vez, da ESPN

Sincero, Emiliano disse não aprovar a atitude de Memphis. Ao mesmo tempo, garantiu não ter ficado chateado com o holandês pelas críticas públicas ao microfone.

Ele tem o direito de falar. Se você me falar: você faria isso? Não, existe outra forma de agir, mas não fiquei chateado, muito pelo contrário

Emiliano ainda foi enfático ao responder se as declarações de Memphis tiveram influência direta na demissão da comissão. O Corinthians anunciou a demissão de Ramón Díaz um dia após a declaração do holandês.

Não, porque nós dois sabíamos internamente que o Fabinho [Soldado, diretor de futebol] falava a real, então não tem nada a ver isso. Foi uma decisão do presidente, ele decidiu isso e acabou depois caindo a culpa no Memphis

Para encerrar o assunto, o argentino disse não ter problema com as críticas feitas pela imprensa ao trabalho da comissão técnica, mas lamentou as 'mentiras' que ouviu em relação à união do grupo.

Pode falar que somos treinadores ruins, que mexemos mal, mas falar do elenco, da harmonia que tínhamos lá dentro, como lutamos lá dentro, todos juntos, isso dói. Essas são as críticas que eu não gosto (...). Quando mentem dessa forma, 100%, isso é mentira e isso não gosto

O que Memphis disse

Memphis desabafou após a derrota de 2 a 0 para o Fluminense, em plena Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. Ele disse que não viu evolução no time, além de citar a equipe espaçada em campo.