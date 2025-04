Em série invicta pelo Novorizontino, Nathan Fogaça mira duelo com o Corinthians na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Novorizontino vai receber o Corinthians pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Atacante do Tigre, Nathan Fogaça projeta o duelo: "Sabemos da importância desse jogo e estamos trabalhando forte para fazer uma grande partida. O grupo está muito focado. Vamos enfrentar uma equipe qualificada e precisamos estar preparados para competir em alto nível", disse o jogador.

Nathan Fogaça esteve em campo na vitória da última quinta-feira sobre o Athletico Paranaense, por 2 a 1, pela Série B. O resultado aumentou a sequência invicta do atacante, que não perde há quatro jogos com a camisa do Novorizontino. Nas nove partidas oficiais que disputou pela equipe até aqui, ele soma apenas uma derrota.

"Fico feliz pelos números, mas eles são reflexo do trabalho de todo o grupo. A gente vem evoluindo a cada jogo, sempre buscando crescer e corrigir o que é necessário. Vamos manter essa mesma pegada, com muita dedicação e seriedade, para seguirmos fortes nos próximos desafios", concluiu o atacante revelado pelo Coritiba e que chegou ao Novorizontino nesta temporada.