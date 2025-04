Em Salvador, Grêmio inicia preparação para visitar o CSA pela Copa do Brasil

O elenco do Grêmio iniciou, nesta segunda-feira, a sua preparação para visitar o CSA, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A delegação permaneceu concentrada em Salvador após o empate de 1 a 1 com o Vitória, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade desta manhã foi realizada no CT Evaristo de Macedo, na Cidade Tricolor, localizada no município de Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador.

Os atletas que atuaram mais de 60 minutos na partida contra o Vitória, no último domingo, realizaram trabalhos de recuperação na academia sob orientação do preparador Rogerio Dias. Os exercícios foram distribuídos individualmente para cada jogador, englobando alongamento e musculação. Para finalizar, corrida leve em volta do gramado.

Os demais foram a campo acompanhados do preparador Flávio de Oliveira, que organizou uma dinâmica inicial de troca de passes e movimentação, seguido de exercícios de força, arranque e velocidade.

Logo em seguida, Meno Menezes comandou um treino técnico em campo reduzido, com o gramado dividido em três setores e duas equipes se enfrentando em 7×7 com a presença de um coringa, que atuava para equipe com a posse de bola.

O Grêmio permanece em Salvador até terça-feira, quando Mano Menezes comanda o último trabalho, também no CT do Bahia. A viagem para Maceió ocorrerá logo após o almoço, em voo fretado.

A partida contra o CSA está marcada para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.