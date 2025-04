Em boa fase, RB Bragantino foi o único paulista que ganhou na sexta rodada do Brasileirão

Em ótima fase com o técnico Fernando Seabra, o Bragantino venceu o Santos neste domingo por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fora de casa é ainda mais expressivo quando, ao fim da rodada, o Massa Bruta foi o único paulista a vencer na competição.

No sábado, o São Paulo visitou o Ceará e empatou em 1 a 1, com direito a gol da joia Ryan Francisco. Depois, o Mirassol recebeu o Atlético-MG e arrancou uma igualdade em 2 a 2, com um tento de Reinaldo já nos acréscimos.

Neste domingo, a situação piorou. O Corinthians visitou o Flamengo no Maracanã e foi goleado por 4 a 0. Por sua vez, o Palmeiras, que tinha tudo para vencer o Bahia no Allianz Parque, perdeu por 1 a 0 sofrendo um gol na reta final. O Santos foi a vítima da vez do Bragantino.

O Massa Bruta, inclusive, está em ótima fase. A equipe de Fernando Seabra está numa sequência de quatro vitórias seguidas (Botafogo, Sport, Cruzeiro e Santos), alcançando a terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos em seis jogos.

Agora, o Bragantino volta a campo nesta quinta-feira, fora de casa contra o Criciúma, às 18h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No Brasileirão, o próximo compromisso é na segunda-feira (05), quando receberá o Mirassol, às 19h.