Duelo de gerações! Kamaru Usman enfrenta Joaquin Buckley na luta principal do UFC Atlanta

No mês de junho, mais precisamente no dia 14, o UFC desembarca mais uma vez em Atlanta para promover um evento. E a pouco menos de dois meses para a realização do show, os fãs de MMA conheceram as lutas principais que irão encabeçar o card. No 'main event' da noite, o ex-campeão meio-médio (77 kg) Kamaru Usman mede forças contra o prospecto Joaquin Buckley em um confronto de gerações no topo da categoria.

O anúncio do combate foi dado em primeira mão por Dana White, através de uma live, e confirmado pelos perfis oficiais do UFC nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Aos 37 anos, Usman tenta frear o ímpeto de Buckley, seis anos mais jovem e embalado por seis vitórias seguidas na organização. Número 4 do ranking, o nigeriano busca, além de defender sua posição, provar que ainda tem gás para disputar o cinturão novamente. O americano, por sua vez, na sexta colocação, quer adicionar mais um grande nome ao seu cartel para pleitear o primeiro 'title shot' da carreira.

"Sábado, dia 14 de junho. O UFC vai até Atlanta, na Geórgia. A luta principal será Kamaru Usman vs Buckley. Kamaru, número 4 do mundo, ex-campeão, um dos melhores da história, retornando para enfrentar o cara mais explosivo da categoria. Buckley vem de vitória por nocaute técnico sobre Covington, está com seis vitórias seguidas - quatro delas pela via rápida. Ele está de olho em ser o desafiante número 1. Ambos quiseram essa luta. Então mal posso esperar, porque vai ser uma luta insana", informou Dana, durante uma live em sua conta no 'Instagram'.

Ex-campeã reforça o co-main event

Se a luta principal do UFC Atlanta contará com a presença de um ex-campeão, o mesmo pode ser dito para o co-main event da noite, mas entre as mulheres. Ex-detentora do cinturão dos palhas (52 kg), Rose Namajunas mede forças contra a compatriota Miranda Maverick. O duelo, porém, será disputado na categoria dos moscas (57 kg), onde 'Thug' atualmente é a sexta colocada do ranking e 'Fear The' desponta na 12ª colocação.

