Dorival Jr. é oficializado no Corinthians e completa circuito ao passar pelos 4 grandes de SP

Dorival Júnior foi anunciado nesta segunda-feira como novo técnico do Corinthians. Antes de assumir o comando da equipe alvinegra, ele já havia trabalhado no Santos (2010 e 2015-2017), Palmeiras (2014) e São Paulo (2017-2018 e 2023) ao longo de sua carreira. Agora, terá o último desafio, depois de recusar a equipe em 2023. A estreia será quarta-feira diante do Novorizontino, pela Copa do Brasil.

O anúncio ocorre logo após derrota do Corinthians diante do Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã. O treinador acompanhou a partida no camarote do estádio, ao lado do diretor de futebol, Fabinho Soldado. O contrato é válido até dezembro de 2026 e, junto com o treinador, chegam os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Resende.

"É um o momento importante da minha carreira. Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo", afirmou o técnico nesta segunda-feira. "A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe."

Dorival iniciou sua carreira como treinador em 2002, na Ferroviária, mas ganhou destaque nacionalmente no Santos, em 2010. Naquele ano, o treinador substituiu Vanderlei Luxemburgo e foi responsável por iniciar os trabalhos com Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho, conquistando Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

No entanto, foi demitido do cargo na mesma temporada, depois de discussão com Neymar em duelo com o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O clube justificou "insubordinação" como o motivo para demiti-lo, pois Dorival manteve a suspensão ao atacante, a contragosto da direção alvinegra. Na sequência, assumiu o Atlético-MG, com a missão de salvar o clube do rebaixamento à Série B.

Os caminhos de Dorival e o Santos voltariam a se cruzar em 2015. Dessa vez, com uma passagem mais longa, por três temporadas. Ele assumiu em julho, com um contrato até dezembro de 2017. No primeiro ano, levou a equipe à decisão da Copa do Brasil, mas foi derrotado pelo Palmeiras. Na temporada seguinte, conquistou o Campeonato Paulista e ao vice no Brasileirão.

O bom momento nos anos anteriores, no entanto, não foi o suficiente para manter seu trabalho até o final de 2017. Depois de eliminação no mata-mata do Paulistão, caiu em função de uma derrota diante do Corinthians, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Brasileirão.

Antes desse retorno ao Santos, Dorival teve curta passagem pelo seu segundo grande de São Paulo. Em setembro de 2014, assumiu o Palmeiras para salvar a equipe do rebaixamento no ano de seu centenário. Ele conquistou o objetivo, mesmo com apenas 40 pontos somados na competição. No entanto, não foi o suficiente para manter seu emprego para a temporada seguinte: foi demitido um dia após o fim do Brasileirão.

No São Paulo, assim como o Santos, Dorival teve duas passagens. A primeira se deu em 2017, assumindo a equipe na metade da temporada com a missão de substituir Rogério Ceni. Sem grandes brilhos, teve como principal 'conquista' a permanência na Série A, em um ano no qual passou por altos e baixos na competição - e contou com o retorno de Hernanes para auxiliar a equipe em campo.

Demitido no ano seguinte, Dorival teve grande destaque no São Paulo em sua volta ao Morumbi. Em 2023, novamente sucedeu Rogério Ceni. Desta vez, no entanto, sem viver o mesmo drama de Z-4 e rebaixamento, levou a equipe à inédita conquista da Copa do Brasil. O sucesso em campo fez com que, em janeiro de 2024, a CBF buscasse o treinador para assumir a vaga em aberto após a recusa de Carlo Ancelotti.

AGORA NO CORINTHIANS

Dorival chega para substituir a comissão técnica liderada por Ramón e Emiliano Díaz, pai e filho, respectivamente. No Corinthians, a dupla chegou em julho de 2024, com a missão de salvar o clube do rebaixamento no Brasileirão. Além de alcançar o objetivo, conquistou uma vaga na pré-Libertadores e, na temporada seguinte, o título do Campeonato Paulista - o primeiro do Corinthians desde 2019.

No Parque São Jorge, tem a missão de melhorar a defesa da equipe, que sofreu 28 gols em 26 partidas na temporada. No entanto, este também foi um dos pontos fracos do último trabalho do treinador, à frente da seleção brasileira: 17 sofridos em 16 jogos. O treinador também terá como objetivo imediato fazer o clube se classificar ao mata-mata da Copa Sul-Americana.

"É uma torcida Fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando", disse o novo comandante.