Dorival, Copa do Brasil e Brasileiro: Corinthians tem semana para recuperar ânimos após goleada

O Corinthians inicia a semana em baixa após a goleada sofrida no último domingo, mas precisará se recuperar para seguir competindo na atual temporada. O Timão terá dois compromissos importantes - um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro - e conta com a provável chegada de Dorival Júnior para recuperar os ânimos.

No último domingo, o Corinthians foi dominado e goleado pelo Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada da Série A. Acertado com o clube desde a última sexta-feira, Dorival esteve no camarote do estádio para acompanhar o jogo e, inclusive, conversou com o elenco no vestiário antes da bola rolar.

A expectativa, assim, é que o treinador seja anunciado em breve pelo Corinthians e já possa ficar à beira do gramado no confronto diante do Novorizontino, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

Corinthians e Novorizontino já se enfrentaram na atual temporada. Pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Timão venceu o adversário por 1 a 0 no Jorge Ismael de Biasi. Hugo Souza defendeu um pênalti na primeira etapa, e Alex Santana anotou o gol do triunfo alvinegro.

Fim de jogo. ? Corinthians (@Corinthians) April 27, 2025

"Temos um novo treinador aí, que com certeza vai arrumar nossos problemas táticos, defensivos e ofensivos também. Mas temos pouco tempo de trabalho. Somos nós jogadores que temos que melhorar para fazer uma boa apresentação na quarta-feira", afirmou Romero na zona mista.

Depois de medir forças contra o Novorizontino, o Corinthians volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro novamente. O Alvinegro duela contra o Internacional no sábado (03), a partir das 18h30, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do torneio.

O revés do último domingo fez com o que Timão perdesse posições na tabela da Série A. O time corintiano ocupa, neste momento, o 12º posto, com os mesmos sete pontos do início da rodada.

O Timão, dessa forma, tenta conseguir dois bons resultados na semana para recuperar os ânimos e poder evoluir sob o - provável - comando de Dorival Júnior. Com Orlando Ribeiro, nos últimos três jogos, a equipe apresentou mais do mesmo e voltou a apresentar problemas defensivos e também de criação.