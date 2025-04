Dorival comanda primeiro treino no Corinthians e busca reabilitar o time na temporada

A era Dorival Júnior no Corinthians teve início nesta segunda-feira com o novo comandante do time profissional orientando a primeira atividade à frente do novo clube. Juntamente com a sua comissão técnica, ele organizou um trabalho com os reservas enquanto os titulares realizaram uma atividade regenerativa após a derrota de 4 a 0 para o Flamengo neste domingo, no Rio.

Dorival, que esteve presente nas tribunas do Maracanã, e viu de camarote a pífia atuação corintiana já como funcionário do clube, dirigiu uma movimentação de posse de bola com os atletas e aplicou ainda um trabalho tático. Por fim, os atletas ainda disputaram um treino de enfrentamento.

A estreia de Dorival Júnior está programada para acontecer nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Novorizontino em partida válida pela terceira fase da competição, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em ovo Horizonte.

Com pouco tempo para conhecer o elenco, ele vai aproveitar o treino desta terça-feira para definir a equipe, mas não deve promover grandes alterações, a fim de aproveitar o conjunto da equipe.

Contratado para o lugar do argentino Ramón Díaz, ele foi a segunda opção da diretoria, que tinha tudo acertado com o técnico Tite. O veterano treinador, porém, desistiu de voltar ao clube paulista em cima da hora. Agora, Dorival tem a missão de recuperar confiança da equipe para iniciar, principalmente, uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

O seu nome já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Em meio ao clima tenso que tomou conta do departamento de futebol com a goleada sofrida para o Flamengo no Rio, Dorival teve a companhia do diretor executivo Fabinho Soldado à beira do gramado.

Na parte intermediária da tabela, o Corinthians ocupa a 12ª colocação no Nacional com sete pontos e uma campanha irregular. Em seis rodadas disputadas, o conjunto alvinegro obteve duas vitórias, um empate e amargou três derrotas.